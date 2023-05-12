Пять факультетов МГУ имени Ломоносова переведут на дистанционное обучение из‑за заболевшего корью

Ранее сообщалось, что на удаленный режим обучения перешли студенты еще нескольких факультетов МГУ, занятия у которых проводятся во втором учебном корпусе. Речь идет о факультетах вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.