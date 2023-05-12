Пять факультетов МГУ имени Ломоносова переведут на дистанционное обучение из‑за заболевшего корью

Пять факультетов МГУ имени Ломоносова переведут на дистанционный формат обучения из‑за выявления кори у одного из студентов. Об этом сообщил ТАСС.
Заболевшего обнаружили среди учащихся исторического факультета. В связи с этим очные занятия на территории Шуваловского корпуса временно прекратят. Помимо истфака, это затронет студентов факультутов госуправления, политологии, философского факультета и высшей школы культурной политики.
«В адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре.
В Шуваловском корпусе уже провели дезинфекцию. В данный момент проводится вакцинация студентов и сотрудников университета, ранее не делавших прививки и не болевших корью.
Ранее сообщалось, что на удаленный режим обучения перешли студенты еще нескольких факультетов МГУ, занятия у которых проводятся во втором учебном корпусе. Речь идет о факультетах вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.