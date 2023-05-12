Владелец брендов Jameson, Absolut, Ballantine’s и Becherovka прекратил поставки в Россию

После этого Absolut решил прекратить экспорт в Россию, гендиректор компании Стефани Дюрру рассказал о важности доверительных отношений со шведскими сотрудниками и партнерами, которых они не могут подвергать критике. Дюрру отметил, что «предотвратить попадание Absolut на параллельный рынок, который сильно вырос за последние месяцы», невозможно.