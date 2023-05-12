Владелец брендов Jameson, Absolut, Ballantine’s и Becherovka прекратил поставки в Россию

Французский концерн Pernod Ricard остановил поставки алкогольных напитков в Россию с конца апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Pernod Ricard принадлежат бренды Jameson, Absolut, Ararat, Ballantine’s, Becherovka, Beefeater, Chivas Regal, Havana Club, Malibu, Martell и Olmeca.
В компании отметили, что ищут пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ.
В апреле шведский производитель водки Absolut возобновил поставки продукции в Россию. Это вызвало недовольство шведских политиков; ряд ресторанов и баров объявили бойкот Pernod Ricard, который владеет брендом.
После этого Absolut решил прекратить экспорт в Россию, гендиректор компании Стефани Дюрру рассказал о важности доверительных отношений со шведскими сотрудниками и партнерами, которых они не могут подвергать критике. Дюрру отметил, что «предотвратить попадание Absolut на параллельный рынок, который сильно вырос за последние месяцы», невозможно.
После начала военной операции на Украине ряд мировых производителей алкоголя приостановили продажи в России или объявили об уходе из страны. Среди них Diageo (Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan) и Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s).