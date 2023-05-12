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Изабель Юппер и Финн Уиттрок снимутся в триллере «Свободные радикалы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:32

Французская актриса Изабель Юппер, известная по фильмам «8 женщин» и «В объятиях лжи», а также звезда «Американской истории ужасов» Финн Уиттрок снимутся в триллере «Свободные радикалы». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Кся Магнус по рассказу писательницы и лауреатки Нобелевской премии Элис Манро, который был опубликован в журнале The New Yorker. Сценарий Магнус напишет вместе с Алиссой Полк.

Лента расскажет о встрече болезненной женщины и молодого убийцы в бегах. Согласно сюжету, преступник в исполнении Уиттрока ворвется в дом героини Юппер. Это столкновение окажется душераздирающим и роковым для персонажей.

Продюсерами картины станут номинантка на премию «Оскар» Александра Милчан («Тар») и Тео Вьелье. Дистрибуцией проекта займется компания Charades.

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