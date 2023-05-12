Песни Александра Бастрыкина нашли на американских музыкальных стримингах

На Amazon Music композиции Бастрыкина загрузила российская компания Ru.Media. Там отметили, что артист или его представители могут загрузить трек на сайт Ru.Media — а оттуда песни попадают на все площадки в списке партнеров компании. «Скорее всего, пользователь, загрузивший трек, не выбирал площадки для размещения», — пояснили там.