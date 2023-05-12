Песни Александра Бастрыкина нашли на американских музыкальных стримингах

Песни на слова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина загружены на американские стриминговые сервисы Amazon Music и Tidal. На это обратил внимание «Полигон».
Речь о четырех композициях, записанных в соавторстве с бардом Николаем Шершнем и кавер-группой «Жара». Первая песня опубликована в марте 2022-го, а последняя — в октябре того же года.
Как отмечает издание, сервисы, на которых размещены композиции Бастрыкина, работают по подписке. А значит, глава СК может получать за свое творчество денежные вознаграждения от зарубежных компаний.
Впрочем, вряд ли речь идет о больших суммах. К примеру, эти песни на «Яндекс Музыке» прослушали за месяц всего 34 раза.
На Amazon Music композиции Бастрыкина загрузила российская компания Ru.Media. Там отметили, что артист или его представители могут загрузить трек на сайт Ru.Media — а оттуда песни попадают на все площадки в списке партнеров компании. «Скорее всего, пользователь, загрузивший трек, не выбирал площадки для размещения», — пояснили там.