Российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весе до 100 килограммов

Чемпионат мира по дзюдо продлится до 14 мая. 13 мая будут разыграны медали в весовой категории свыше 100 килограммов у мужчин и свыше 78 килограммов у женщин. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.