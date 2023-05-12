Российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весе до 100 килограммов

Российский спортсмен Арман Адамян выиграл чемпионат мира по дзюдо в весе до 100 килограммов. Об этом сообщил «Коммерсант».
В финальном поединке Адамян встретился с чешским дзюдоистом Лукашом Крпалеком. Россиянин сумел одолеть его и стал первым членом сборной страны, который получил золото на турнире в Дохе.
Для Адамяна это первая победа на мировом первенстве. Ранее он уже становился чемпионом Европы. Бронзовые медали завоевали азербайджанский атлет Зелим Коцоев и израильтянин Петер Пальчик.
Чемпионат мира по дзюдо продлится до 14 мая. 13 мая будут разыграны медали в весовой категории свыше 100 килограммов у мужчин и свыше 78 килограммов у женщин. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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