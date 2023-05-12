Horus, Каста, Джей Коул, Джорджа Смит: что послушать в эту пятницу

Каждую пятницу «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этом дайджесте — новый альбом Horus, обновленная классика от Касты, новые песни Джорджи Смит, Жанель Моне, Джея Коула и Дона Толивера.
Horus
«Станция Крепежная»
Альбомы Horus становятся все литературнее. Декабрьский «Рагнарёк и точка» связывал мифы, фэнтези и космооперы с новостными заголовками. Одна из заблудших душ «Станции Крепежной» прямо признается, что читать не любит — поэтому и оказалась за решеткой.
В 10 новых песнях рэпер пишет портреты героев общества по ту сторону закона. Вот они дерутся во дворах, в страхе бегут от полиции, пишут трогательные малявы ждулям, а потом выходят на свободу и повторяют прошлые ошибки. Во всем этом есть место как бандитским страшилкам, так и искреннему любовному романсу, и даже покаянию за грехи.
«Вот оно такое это микрообщество, целой страны, по сути, отражение» — резюмирует герой одной из песен песни.
TSB, OPT
«Shinra Tensei»
Волгоградский дуэт TSB и OPT прославился благодаря серии синглов «Drill RU». В короткий срок россияне стали частыми героями ютуб-роликов жанра «иностранцы слушают русский рэп». Фрешмены точно копируют эстетику британских, американских и европейских коллег и добавляют к ней популярные стереотипы о России, за что заслужили любовь западных блогеров. При этом в России их ниша долгое время оставалась пустой.
В клипах рэперы скрывают лица за черными платками и масками, появляются в пуховиках Nike и футбольных джерси, а также танцуют обязательный боп. Их стиль мрачнее и агрессивнее, чем у Obladaet или Lil Krystall, флоу напоминает угрожающий собачий лай, а тексты намекают на принадлежность к криминальным кругам и представляют улицы Волгограда холодным и опасным местом.
В дебютном альбоме «Shinra Tensei» они развивают успех: соединяют дрилл с джерси-клабом, реггетоном и гэриджем, добавляют в него мелодичные гитары, а ещё зовут на фиты Скриптонита, Pra (KillaGramm) и немца Bamba181. Чтобы не теряться на фоне коллег, павлоградский рэпер даже начинает читать в стиле Pop Smoke.
Captown
«Winamp»
От коллег по сцене казахстанское трио Captown отличает ретроманский подход к хип-хопу. В их дебютном альбоме смешались R&B, кранк, джи-фанк, и гэнгста рэп в духе 50 Cent — такое и правда могло найтись в чьей-то папке в Winamp. Отличается разве что «Ха-ха», намеренно сделанная в стиле кариока-фанка и готовая для танцевальных челленджей в тиктоке.
Для участников группы очень важно оставаться верными себе, поэтому герои их песен это молодые и наглые герои вечеринок, они легко находят и тратят деньги, но верят в бескорыстную любовь. И лишь когда тусовка кончается, для них наступает момент задуматься о том, что их ждет дальше.
Overmono
«Good Lies»
Хотя «Good Lies» это дебютный альбом Overmono, братья Том и Эд Расселы пишут электронную музыку уже больше 10 лет, и на британской сцене стали известны примерно в одно время с Disclosure. Поэтому их участие на фестивале в Коачелле и выход первого же релиза на легендарном XL Recordings не вызывают удивления.
Сначала каждый из них прославился сольно: Том как техно-продюсер Truss, Эд как джангл-энтузиаст Tessela. Они выросли в Уэльсе, вдалеке от лондонских клубов, поэтому слушали пришедший оттуда хэппи-хардкор, джангл и гэрридж одним потоком музыки для рейвов.
Именно такое впечатление оставляет «Good Lies». Здесь искаженные и ускоренные вокальные сэмплы в стиле гэрриджа сталкиваются с джангловым басом и драм-н-бейсовыми ударными в непредсказуемых комбинациях. Треки вроде «Arla Fearn», «Skulled» или «Vermonly» настраивают на меланхолию, напоминающую работы Burial, и в лучшие моменты альбом соединяет это с прилипчивыми припевами (например, в «Walk Thru Water», «Cold-Bloded» и «So U Know»).
В 13 треках можно услышать вокал от певицы St. Panther, Tirzah, а также куплет Slowthai в последней песне.
Каста
«Наши люди (Стэпман Remix 2023)»
Битмейкер и режиссер Стас Стэпман классно обновил звучание классической «Наши люди» Касты и добавил к нему стильное видео, составленное из архивных записей группы.
«Это нельзя даже назвать ремиксом трека и клипа. Это то, что могло появиться в 2000-м на равных с оригиналом. Это высшая тема!», — восхищенно комментируют участники группы в описании.
Жанель Моне
«Lipstick Lover»
Звезда второй части «Достать ножи» вернулась с первым за долгое время синглом. Несколько лет назад певица призналась в пансексуализме, то есть она любит людей независимо от их гендера (не путать с бисексуальностью). И вот ее новая регги-образная песня посвящена тому, как она любит чувствовать губную помаду после поцелуя. Конечно, на поцелуях она не остановится, на видео не просто так стоит ограничение «только для взрослых».
С синглом пришел и анонс нового альбома «The Age of Pleasure», в котором, судя по обложке, Моне расскажет о лучших событиях и горьком опыте своих отношений.
Lil Durk, J. Cole
«All My Life»
Джей Коул появился на фите у Lil Durk, встреча одного из главных рэп-текстовиков с дрилл-звездой случилась в трогательной песне «All My Life». Пока детский хор напоминает, что обоим артистам пришлось столкнуться с тяжелыми жизненными ситуациями, Деркио размышляет о своем имидже и пути к успеху. Он отмечает, что несмотря на всю благотворительность артиста родной район по-прежнему похож на гетто, и система, будь то государство, бизнес или медиа, по-прежнему видят в бывших заключенных вроде него преступников, обрекая на жизнь на пособие по безработице.
Следом за ним Коул обращается к конкурентам, советует им больше обращать внимание на свое творчество, а не писать на него диссы. Как и напарник, далее он критикует медиа, тиражирующие смерть молодых рэперов больше, чем их музыку, и предлагает им вообще ничего не писать о таких артистах.
Сингл появится на будущем альбоме Lil Durk, который он обещает дропнуть в скором времени.
KayCyy, Gesaffelstein
«Roll The Dice»
В прошлом KayCyy (читается «Кей Cи») был известен как соавтор нескольких песен Канье Уэста, например, «Praise God», «Keep My Spirit Alive», «24» и «Hurricane». Уэст даже планировал построить новый лейбл при его участии. Впрочем, как и со многими другими идеями Ye, дальше слов ничего не пошло. Так что Kaycyy стал развивать карьеру собственными усилиями. По пути артист объединился с французским техно-мастером Gesaffelstein, и сейчас они пишут уже второй EP.
Один из синглов с нее, «Roll The Dice», манерой исполнения может напомнить песни The Weeknd или «Say It Right» Нелли Фуртадо. В отличие от хита нулевых, рэпер прямо говорит своей подруге, что готов на отношения с ней, но не знает, что они принесут. Близость с ним манит роскошной жизнью, но для этого девушке необходимо отказаться от своего эго.
Джорджа Смит
«Little Things»
Второй сингл Джорджи Смит в этом году посвящен клубному флирту, танцевальностью песня наверняка напомнит о хитовой «On My Mind». Героине трека достаточно лишь одного взгляда на потенциального партнера, чтобы решить, чем она займется этой ночью. В этом ей помогают мелкие детали, которые певица оставляет за кадром, зато их подсказывают опрошенные посетители клубов (впрочем, случайно попавший в кадр рэпер Headie One просто напряженно отмалчивается).
Dose
«Обездвижен»
В новой песне Dose поет о близости с самой лучшей девушкой на свете. Говоря о ней, артист не может сдержать комплиментов: она «особенно сияет, забирая в свой омут» и похожа на «цветы самой ранней весны», а её «взгляд как закат, и тут без вариантов». Музыкант находится в почти эйфорическом состоянии, он делится им, сопровождая песню тропическим реггетоном и легкой гитарной мелодией.
Chase B, Don Toliver, Quavo, Travis Scott, Ty Dolla $ign,
«Ring Ring»
Диджей Трэвиса Скотта собрал на одном треке сразу четырех мелодичных рэп-звезд, и они превратили песню в состязание на лучшего сердцееда. Каждый из них обожает проводить время в компании самых красивых девушек, но ещё больше они любят разбивать им сердца и притворяться, что никогда с ними не общались.