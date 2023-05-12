Horus, Каста, Джей Коул, Джорджа Смит: что послушать в эту пятницу

Звезда второй части «Достать ножи» вернулась с первым за долгое время синглом. Несколько лет назад певица призналась в пансексуализме, то есть она любит людей независимо от их гендера (не путать с бисексуальностью). И вот ее новая регги-образная песня посвящена тому, как она любит чувствовать губную помаду после поцелуя. Конечно, на поцелуях она не остановится, на видео не просто так стоит ограничение «только для взрослых».