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В Московском театре на Таганке представят спектакль «Наедине» Никиты Кобелева

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:36

На Новой сцене Московского театра на Таганке 1 и 2 июля покажут спектакль «Наедине» с Викторией Исаковой, Александрой Ребенок и Ириной Старшенбаум. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Спектакль поставил режиссер Никита Кобелев по пьесе драматурга Дона Нигро. «Наедине» стал проектом театрального агентства «Арт-Партнер», посвященным трем женским судьбам. Приобрести билеты на него можно здесь.

Постановка состоит из трех страстных и смешных монологов, в которых героини делятся своими историями и исповедями. Все три монолога объединены темами любви, секса, отношений, травм прошлого, страхов и одиночества.

«Я редко играю в театре, но если влюбляюсь и чувствую, что это что‑то особенное, что‑то мое, тогда с удовольствием буду репетировать и окунусь в этот мир. „Наедине“ стал как раз такой историей», — рассказала Ирина Старшенбаум.

Никита Кобелев добавил, что неотъемлемой частью работы над постановкой стала свобода в реализации идей. «Разговор, который мы хотим затеять, подразумевает и серьезность, и откровенность, и смелость, и полную отдачу со стороны актрис», — отметил он.

Продюсером спектакля выступил Леонид Роберман. Художницей-постановщицей стала Нана Абдрашитова, известная своими работами в «Современнике», МХТ имени Чехова, Театре Наций, БДТ имени Товстоногова и других театрах.

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Никита КобелевИрина СтаршенбаумВиктория ИсаковаАлександра РебенокДон НигроЛеонид Роберман
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