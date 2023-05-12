В Московском театре на Таганке представят спектакль «Наедине» Никиты Кобелева

«Я редко играю в театре, но если влюбляюсь и чувствую, что это что‑то особенное, что‑то мое, тогда с удовольствием буду репетировать и окунусь в этот мир. „Наедине“ стал как раз такой историей», — рассказала Ирина Старшенбаум.