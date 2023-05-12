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Экранизацию романа Пелевина «Ампир V» покажут на фестивале в Канаде

Семён Гудошников
Сегодня в 17:32

Фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина попал в список участников канадского международного фестиваля Fantasia. На это обратил внимание «Бюллетень кинопрокатчика».

Смотр пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года. «Ампир V» представят на нем для широкой публики впервые.

«Ампир V» рассказывает о москвиче Роме Шторкине, который становится частью элитной расы вампиров. В фильме снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Оксимирон*, Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-мырли»), Федор Бондарчук («Спутник»).

Картина должна была выйти в российский прокат еще 25 ноября 2021 года, но премьеру перенесли на следующий год без объяснения причин. Затем появилась новая дата премьеры — 31 марта 2022-го, но за несколько дней до релиза ленту сняли с проката.

Фильм должна была выпустить кинокомпания Sony Pictures, однако после начала боевых действий на Украине она приостановила деятельность в РФ. Тогда права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».

В марте 2023-го «Ампир V» появился на пиратских трекерах. По словам Гинзбурга, у пиратов оказалась старая версия картины, в которой не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Автор выразил сожаление, что российские зрители увидели фильм именно в такой версии.

* Оксимирон (Мирон Федоров) внесен Минюстом России в список иноагентов.

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Мирон ФедоровВиктор ГинзбургВиктор ПелевинПавел ТабаковМарина ЗудинаВера АлентоваФедор Бондарчук
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