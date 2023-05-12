Экранизацию романа Пелевина «Ампир V» покажут на фестивале в Канаде

Фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина попал в список участников канадского международного фестиваля Fantasia. На это обратил внимание «Бюллетень кинопрокатчика».
Смотр пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года. «Ампир V» представят на нем для широкой публики впервые.
«Ампир V» рассказывает о москвиче Роме Шторкине, который становится частью элитной расы вампиров. В фильме снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Оксимирон*, Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-мырли»), Федор Бондарчук («Спутник»).
Фильм должна была выпустить кинокомпания Sony Pictures, однако после начала боевых действий на Украине она приостановила деятельность в РФ. Тогда права на прокат в России и Беларуси передали «Вольге».