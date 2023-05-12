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«Звери» представили обложку и треклист нового альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

Группа «Звери» представила обложку своего нового альбома «На синем трамвае». Ее создал художник Дамир Муратов, работающий в стилях поп- и соц-арта, рассказали «Афише Daily» представители коллектива.

Вся обложка — это картина, написанная акриловыми красками. На ней изображена советская игра «За рулем», цель которой — провести машину по дороге и не врезаться в препятствия. Но вместо машинки — синий трамвай.

Есть и продолжение картины — обратная сторона игры «За рулем», механизмы которой выглядят как современный скейт-парк. Она будет использоваться на обороте виниловой пластинки.

Также «Звери» поделились треклистом будущего альбома. В него войдут 10 треков: «Синий трамвай», «Серфер», «Серфер-2», «Нытье», «Посмотри», «12 дня», «Сердце», «Чайка», «Смена караула» и «Мечтаем».

Премьера альбома запланирована на 19 мая. Сейчас «Звери» ездят по России с туром, поэтому вполне возможно, что на одном из концертов пластинка впервые прозвучит в лайв-формате.

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Дамир Муратов
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