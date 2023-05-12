Во Всемирную организацию винного туризма впервые вступили российские компании

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», ялтинский центр винного туризма Winepark и геленджикская винодельня Château de Talu вступили во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Об этом пишет ТАСС.
Компании получили дипломы членов организации на площадке «Первый форум винного туризма: успешные практики и тенденции» в Краснодарском крае. На площадке форума присутствовали гендиректор GWTO Хосе Антонио Видаль и вице-президент GWTO в Евразийском регионе Леонид Гелибтерман.
Как отмечает агентство, это первые российские виноделы, ставшие участниками GWTO. Форум также проводится впервые — он открылся 12 мая в Абрау-Дюрсо и будет проходить в течение двух дней.
Члены GWTO обмениваются опытом, получают консультации и помощь в сфере обучения и маркетингового продвижения, а также проводят мероприятия, нацеленные на популяризацию винного туризма.
Так, в рамках форума в Абрау-Дюрсо планируется обсудить создание единой карты маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь. На него приглашены высокопоставленные дипломаты и представители винного туризма из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.