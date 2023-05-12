Во Всемирную организацию винного туризма впервые вступили российские компании

Так, в рамках форума в Абрау-Дюрсо планируется обсудить создание единой карты маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь. На него приглашены высокопоставленные дипломаты и представители винного туризма из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.