Болгария изменила правила въезда для иностранцев с шенгенскими визами

Аналогичное требование теперь применяется по отношению к туристам с национальными визами Румынии и Кипра, которые также не входят в Шенгенскую зону. Активировать визу можно, хотя бы один раз приехав в страну, которая ее выдала, — то есть на Кипр или в Румынию.