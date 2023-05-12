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Болгария изменила правила въезда для иностранцев с шенгенскими визами

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Власти Болгарии обновили требования ко въезду иностранных граждан по шенгенским визам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на соответствующее решение Совета министров страны.

Теперь въезд в Болгарию возможен, только если шенгенская виза уже открыта, то есть была использована хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенской зоны. Сама Болгария не входит в Шенгенское соглашение, но применяет безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз.

Если условие об открытой визе выполнено, иностранец по-прежнему сможет проживать в Болгарии не более 90 дней в течение 180-дневного периода с даты первого въезда.

Аналогичное требование теперь применяется по отношению к туристам с национальными визами Румынии и Кипра, которые также не входят в Шенгенскую зону. Активировать визу можно, хотя бы один раз приехав в страну, которая ее выдала, — то есть на Кипр или в Румынию.

Выданные Болгарией визы по-прежнему не дают права на въезд в страны Шенгенской зоны.

АТОР напоминает, что с 17 апреля визовый центр Болгарии в Москве вновь принимает заявления на выдачу виз. Каждый заявитель должен оплатить консульский и сервисный сбор — 80 и 16,8 евро соответственно.

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Ассоциация туроператоров России
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