Алла Пугачева улетела из России после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева покинула Россию после приезда на похороны ее друга, модельера Валентина Юдашкина. Как отметила в разговоре с РБК ее помощница Елена Чупракова, Пугачева уехала из страны 7 мая.
Ранее Чупракова рассказала об отъезде певицы в переписке с актрисой Яной Поплавской, которая критиковала Пугачеву. «Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — приводил Starhit цитату помощницы артистки.
Сейчас Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* живет в Израиле. В Россию певица прилетела 3 мая — за три дня до похорон Юдашкина на Троекуровском кладбище.
О переезде Пугачевой с семьей в Израиль СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Незадолго до этого Минюст признал иноагентом ее супруга Максима Галкина. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».
Спустя несколько дней стало известно, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России, а также на предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку. В апреле этого года Генпрокуратуру попросили проверить артистку на финансирование ВСУ.