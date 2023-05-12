Алла Пугачева улетела из России после похорон Юдашкина

О переезде Пугачевой с семьей в Израиль СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Незадолго до этого Минюст признал иноагентом ее супруга Максима Галкина. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».