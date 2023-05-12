Женя Любич презентует новый альбом «Будь что будет» в клубе «16 тонн»

18 мая петербургская певица Женя Любич выступит на сцене клуба «16 тонн» в Москве с презентацией нового альбома «Будь что будет». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
На пластинку попали 10 композиций. Из них семь музыканты группы Жени Любич записали уже давно, но собрали воедино специально для релиза. В их числе — «Белая ночь», «Лето» и «Нам не быть вместе».
Также в альбоме будет три новые песни. Первая — «Астронавт», записанная в духе рок-группы Coldplay. Она посвящена чувствам, которые «окрыляют и возносят на небывалую высоту, когда открывается внутреннее пространство космоса».
Сингл «Весна» звучит в стиле Антониу Жобима, а также там упоминается bossa nova, что в переводе с португальского означает «новая волна». Певица отсылает слушателей к французскому периоду своего творчества, но при этом намекает и на нечто новое.
Третий новый трек получил название «Сессия». Его Женя Любич записала еще в студенческие годы, поэтому композиция наполнена «подростковой юношеской энергией».
Сама певица рассказывает, что решила выпустить эту пластинку именно сейчас, потому что она «транслирует светлые вибрации и настраивает на что‑то хорошее».
За мастеринг большинства песен с альбома «Будь что будет» отвечал Борис Истомин, за обложку — Полина Краснова. За инструментами — Дмитрий Турьев (клавишные, гитара), Павел Илюшин (гитара), Денис Кириллов (клавишные), а также барабанщики Руслан Гаджимурадов и Петр Михеев.