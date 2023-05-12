США могут ввести санкции против Росатома из‑за Запорожской АЭС

По мнению Микса, госкорпорация «подвергает опасности» Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Ограничения могут коснуться также всех физических и юридических лиц, которых американские власти подозревают в том же.
«Этот законопроект введет санкции против <…> Росатома, который финансово поддерживает войну на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта [ЗАЭС]», — говорится в документе.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, она расположена в Энергодаре. С начала марта 2022 года она, как и весь город, находится под контролем армии России. С тех пор территория АЭС периодически подвергается обстрелам.
Из‑за этого в конце августа — начале сентября прошлого года станция впервые за свою историю оказалась полностью отключена от сети. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.