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США могут ввести санкции против Росатома из‑за Запорожской АЭС

Виктория Шанина
Сегодня в 11:09

Конгрессмен Грегори Микс внес в палату представителей США законопроект о введении санкций против Росатома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.

По мнению Микса, госкорпорация «подвергает опасности» Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Ограничения могут коснуться также всех физических и юридических лиц, которых американские власти подозревают в том же.

«Этот законопроект введет санкции против <…> Росатома, который финансово поддерживает войну на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта [ЗАЭС]», — говорится в документе.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, она расположена в Энергодаре. С начала марта 2022 года она, как и весь город, находится под контролем армии России. С тех пор территория АЭС периодически подвергается обстрелам.

Из‑за этого в конце августа — начале сентября прошлого года станция впервые за свою историю оказалась полностью отключена от сети. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

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