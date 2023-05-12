Умер актер Олег Севастьянов, сыгравший аптекаря в «12 стульях»

В сообщении говорится, что актер умер два дня назад, 10 мая. Причина смерти не раскрывается.
Прощание с Севастьяновым состоится 13 мая в Александровском лютеранском соборе в эстонском городе Нарве.
Олег Севастьянов родился 23 сентября 1948 года в туркменском Ашхабаде. В 1973-м окончил Школу-студию МХАТ и в течение четырех лет после выпуска играл в московском Театре им. Ленинского комсомола. Затем он был актером Театра Сатиры и Московского областного ТЮЗа.
С 1974 по 1990 годы Севастьянов снимался в кино. На его счету 15 фильмов, в их числе «Бронзовая птица», «Мужские портреты», «Возьми меня с собой», «Небеса обетованные». Однако наиболее известен актер ролью аптекаря в 12 стульях.
В 1990 году Олен Севастьянов стал лютеранским пастором, служил в приходах Москвы и под Петербургом, был миссионером-консультантом в Поволжье и Эстонии. В сентябре 2005-го при его участии в Навре спустя 300 лет возобновились лютеранские богослужения на русском языке. С 2012 года Севастьянов написал несколько книг духовной прозы и поэзии.
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