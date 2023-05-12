Умер актер Олег Севастьянов, сыгравший аптекаря в «12 стульях»

В 1990 году Олен Севастьянов стал лютеранским пастором, служил в приходах Москвы и под Петербургом, был миссионером-консультантом в Поволжье и Эстонии. В сентябре 2005-го при его участии в Навре спустя 300 лет возобновились лютеранские богослужения на русском языке. С 2012 года Севастьянов написал несколько книг духовной прозы и поэзии.