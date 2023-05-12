Российский суд вынес первый приговор за злоупотребления при гособоронзаказе

По версии следствия, Михалин на протяжении двух лет он умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. «Столь мягкое наказание вероятно связано с полным признанием Михалиным своей вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.