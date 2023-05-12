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Российский суд вынес первый приговор за злоупотребления при гособоронзаказе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

Городской суд Батайска (Ростовская область) вынес первый в РФ приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Руководителю оборонно-промышленного комплекса Анатолия Михалина приговорили к пяти годам условно, передает ТАСС.

По версии следствия, Михалин на протяжении двух лет он умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. «Столь мягкое наказание вероятно связано с полным признанием Михалиным своей вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

Уголовное наказание за срыв гособоронзаказа ввели в 2017 году. В 2022-м наказание по этой статье ужесточили до 10 лет. Избежать наказания можно, если устранить нарушения.

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