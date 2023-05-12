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Рок-группа Dogstar, в которой участвует Киану Ривз, выступит впервые за 20 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:13

Американский актер Киану Ривз воссоединится со своими товарищами по рок-группе Dogstar ради первого за 20 лет выступления бэнда. Об этом сообщил Hypebeast.

Последний раз Ривз, барабанщик Роб Мейлхаус и гитарист Брет Домроуз выходили на сцену вместе в октябре 2002 года в Японии. Теперь же музыканты намерены выступить на фестивале BottleRock в долине Напа в Калифорнии.

Концерт Dogstar запланирован на 27 мая. На нем артисты представят песни со своего будущего альбома. Он станет третьим полноформатным релизом в истории группы после пластинок «Our Little Visionary» 1996 года и «Happy Ending» 1999 года.

Рок-группа Dogstar появилась в начале 90-х годов. Ее создали Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позднее к ним присоединился Грегг Миллер, он стал гитаристом и вокалистом бэнда в 1992 году.

В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера. Вместе с ним Dogstar выступал в США, Азии и Европе, в том числе — на разогреве у Дэвида Боуи и Bon Jovi.

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Киану РивзРоберт МейлхаусДэвид Боуи
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