Блогера Гелу Гогишвили оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ

Российского блогера Гелу Гогишвили, который вел страницы в соцсетях вместе со своим возлюбленным, оштрафовали на 100 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом Гогишвили рассказал в своем телеграм-канале.
Молодой человек ранее уехал из России, как и его партнер — гражданин Китая Сюй Хаояном, которого также признали виновным в пропаганде ЛГБТ и приговорили к семидневному аресту и последующей депортации.
Хаоян покинул Россию 24 апреля после ареста, проведенного в одной камере с двумя осужденными по уголовным статьям. «Слава богу, они хорошо к нему относились», — рассказал Гогишвили в совместном блоге с Хаояном.
Гогишвили, как оказалось, уехал из страны еще раньше, 15 апреля, в связи с неподтвержденной информацией о заведенном в его отношении уголовном деле о распространении порнографии. Покинуть Россию ему посоветовали адвокаты.
«Я сначала на машине доехал до Москвы и из Москвы вылетел на самолете. Это было очень трудно, очень страшно», — рассказал блогер. Он категорически отрицает свою причастность к созданию или распространению порнографии.
Хаоян поделился, что столкнулся во время ареста с расизмом со стороны правоохранителей. Он провел часть времени в Казани, а затем в центре временного содержания мигрантов в Набережных Челнах.
В данный момент блогеры находятся в Турции. Они не намерены уезжать в Китай, на родину Хаояна, из‑за вероятных проблем с законом там.
Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили задержали 5 апреля из‑за того, что молодые люди вели в тиктоке и на ютубе блоги о своих отношениях. Правоохранительные органы посчитали ряд опубликованных ими роликов противозаконным.