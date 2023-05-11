Документальный фильм о Хидео Кодзиме представят на кинофестивале «Трайбека»

Документальный фильм о японском геймдизайнере Хидео Кодзиме представят на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Об этом сообщили представители смотра.
Премьера картины, которую снял режиссер Глен Милнер, состоится 17 июня. Лента станет «путешествием в креативный разум самого культового создателя видеоигр в мире», обещают авторы.
В проекте можно будет увидеть, помимо самого Кодзимы, режиссеров Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна, певицу Граймс, а также Джорджа Миллера, Нормана Ридуса, Woodkid и Chvrches.
«Этот визуально захватывающий документальный фильм дает редкое представление о творческом процессе Хидео Кодзимы в процессе запуска его собственной независимой студии», — указано в описании ленты.
На спецпоказе картины в Нью-Йорке будет присутствовать сам Кодзима. Геймдизайнер примет участие в разговоре с аудиторией, он ответит на вопросы зрителей и коллег.