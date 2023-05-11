Folkpro выпустил клип «Моя зона»

Российский музыкант Folkpro выпустил клип на трек «Моя зона», который вошел в альбом «Чекай гиганта». Музыкальное видео опубликовано на ютуб-канале артиста.
Ролик снял Алексей Новиков и команда Random Crew в московском районе Коньково. В нем запечатлели барбекю на местном озере, дыбы на мопедах, экшн на футбольной коробке и граффити.
Трек Folkpro рассказал про «Серые дома и спальные районы, / Грязные блоки, футбольные коробки, / Скалы из бетона», которые артист называет «моей зоной». «Моя территория, где заборы в узорах, / Jungleground — это высшая школа», — сообщает он.
Альбом «Чекай гиганта» вышел в сентябре 2022 года. В него вошли пять песен, в том числе фиты с британскими артистами Tveth, Polyana и Grim Sickers.
Предыдущую пластинку рэпер выпустил в декабре 2020 года. На ней были десять треков олдскульного джангла, сдобренных порцией бейслайна.
Folkpro — представитель чертановского рэп-гетто, который провел школьные годы в Англии. Первые треки он начал записывать в 2006 году, когда ему было 15 лет, а в 2014-м представил дебютный альбом «Абориген». С тех пор он записал с десяток полноформатных пластинок и EP.