Дольф Лундгрен рассказал о многолетней борьбе с раком

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен впервые рассказал, что на протяжении многих лет борется с раком. Своей историей он поделился на ютуб-канале журналиста Грэма Бенсингера.
Лундгрен признался, что впервые столкнулся с болезнью в 2015 году. Изначально рак затронул одну из почек артиста, однако опухоль не прогрессировала на протяжении пяти лет. Но в 2020 году Лундгрен почувствовал недомогание.
Медики обнаружили еще несколько очагов рака в организме актера, после чего ему пришлось пройти операцию. Врачи удалили шесть небольших опухолей, но затем рак распространился и на печень Лундгрена.
«В этот момент я стал понимать, что речь идет о чем‑то серьезном. После сканирования я готовился к операции, но врач позвонил мне и сказал «Опухоль выросла, теперь она слишком большая, мы не можем вырезать ее. Она размером с небольшой лимон», — рассказал артист.
Лундгрена направили на химиотерапию, из‑за чего он столкнулся с диареей и значительной потерей веса. После лечения актера отправился на съемки в Лондон, где он осознал всю серьезность своего состояния.
Британский врач обнаружил раковые опухоли в легких, желудке и в районе позвоночника. По мнению специалиста, Лундгрену оставалось жить не более двух-трех лет. «Я думал, что это конец», — признался актер.
Лундгрен отметил, что находился в депрессивном состоянии и переживал за своих детей и невесту. Он пытался подготовить их к своей смерти. Тем не менее артист обратился еще к одному медику, уже не надеясь на спасение.
Новый специалист назначил Лундгрену терапию, которая позволила за три месяца уменьшить объем опухолей на 20–30%. В 2022 году опухоли уменьшились на 90%, и врачи смогли приступить к удалению их остатков.