Дольф Лундгрен рассказал о многолетней борьбе с раком

«В этот момент я стал понимать, что речь идет о чем‑то серьезном. После сканирования я готовился к операции, но врач позвонил мне и сказал «Опухоль выросла, теперь она слишком большая, мы не можем вырезать ее. Она размером с небольшой лимон», — рассказал артист.