Шейлин Вудли, Кара Делевинь и Ноэми Мерлан снимутся в байопике писательницы Патриции Хайсмит

Актрисы Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет») и Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») снимутся в фильме о писательнице Патриции Хайсмит. Об этом сообщил Deadline.
Картину под названием «Убийственная мисс Хайсмит» спродюсирует компания Killer Films, выпустившая «Кэрол» и «Прошлые жизни». Лента переосмыслит биографию автора «Талантливого мистера Рипли» и представит ее в виде хоррора.
В центре истории окажется период перед написанием самого знаменитого произведения писательницы. Это время во многом определило личность Хайсмит и связало ее отношениями сразу с двумя женщинами.
Ни один из этих романов не продлился долго, однако именно в них создатели ленты видят ключ к разгадке, почему Хайсмит была увлечена ужасными убийствами. Главную героиню в фильме сыграет Вудли.
Мерлан и Делевинь предстанут в образе ее компаньонок. Режиссером картины выступит Александра Печман, для кинематографистки «Убийственная мисс Хайсмит» станет первой полнометражной работой.
Съемки пройдут в Италии осенью 2023 года. Продюсерами кинопроекта станут Кристин Вашон и Габриель Майерс. Оператором фильма будет Лаура Мерианс Гонсалвес.