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Шейлин Вудли, Кара Делевинь и Ноэми Мерлан снимутся в байопике писательницы Патриции Хайсмит

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:58

Актрисы Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет») и Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») снимутся в фильме о писательнице Патриции Хайсмит. Об этом сообщил Deadline.

Картину под названием «Убийственная мисс Хайсмит» спродюсирует компания Killer Films, выпустившая «Кэрол» и «Прошлые жизни». Лента переосмыслит биографию автора «Талантливого мистера Рипли» и представит ее в виде хоррора.

В центре истории окажется период перед написанием самого знаменитого произведения писательницы. Это время во многом определило личность Хайсмит и связало ее отношениями сразу с двумя женщинами.

Ни один из этих романов не продлился долго, однако именно в них создатели ленты видят ключ к разгадке, почему Хайсмит была увлечена ужасными убийствами. Главную героиню в фильме сыграет Вудли.

Мерлан и Делевинь предстанут в образе ее компаньонок. Режиссером картины выступит Александра Печман, для кинематографистки «Убийственная мисс Хайсмит» станет первой полнометражной работой.

Съемки пройдут в Италии осенью 2023 года. Продюсерами кинопроекта станут Кристин Вашон и Габриель Майерс. Оператором фильма будет Лаура Мерианс Гонсалвес.

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Шейлин ВудлиКара ДелевиньНоэми МерланПатриция Хайсмит
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