«Все империи падают»: Apple TV+ выпустил тизер второго сезона «Основания»

Apple TV+ выпустил тизер второго сезона сериала «Основание», основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Премьера запланирована на 14 июля.
Действие второго сезона будет развиваться спустя столетие после финала первого. Продолжение покажет падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.
Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.
Главные роли в сериале исполняют Лу Ллобелл, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В шоу также снялись Изабелла Лафлэнд («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Кулвиндер Гир («Король вечеринок»), Элла-Рэй Смит («Незнакомка»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом»), Нимрат Каур («Родина») и другие.
В качестве создателей шоу выступают Дэвид С.Гойер («Темный рыцарь») и Джош Фридман («Аватар: Путь воды»).