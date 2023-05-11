«Все империи падают»: Apple TV+ выпустил тизер второго сезона «Основания»

Главные роли в сериале исполняют Лу Ллобелл, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В шоу также снялись Изабелла Лафлэнд («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Кулвиндер Гир («Король вечеринок»), Элла-Рэй Смит («Незнакомка»), Холт МакКэллани («Охотник за разумом»), Нимрат Каур («Родина») и другие.