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Disney+ показал трейлер сериала «The Full Monty» — продолжения комедии 90-х «Мужской стриптиз»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

На ютуб-канале Disney Plus UK & Ireland опубликовали трейлер сериала «The Full Monty» — продолжения одноименной кинокомедии 1997 года, известной в России под названием «Мужской стриптиз».

Сериал выйдет 14 июня на стриминговой платформе Disney+. Он расскажет о новых приключениях любимых героев, 25 лет назад решивших справиться с безработицей с помощью собственного стриптиз-шоу.

Теперь перед приятелями — совсем другие задачи. Они постепенно приближаются к пенсионному возрасту и сталкиваются с семейными проблемами. У Гэза не складываются отношения с дочерью, а Дейв переживает из‑за отсутствия детей.

Действие шоу развернется в Шеффилде. К своим ролям вернутся актеры оригинального фильма: Роберт Карлайл, Марк Эдди, Том Уилкинсон, Лесли Шарп, Хьюго Спир, Пол Барбер, Стив Хусон.

В сериале будет восемь эпизодов. В них также можно будет увидеть Талиту Уинг, Филлипа Риса, Тупеле Доргу, Джейми Мичи и других артистов.

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теги
Walt Disney
люди
Марк ЭддиТом УилкинсонЛесли ШарпХьюго СпирПол БарберСтив ХусонДжейми Мичи
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