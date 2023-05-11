На ютуб-канале Disney Plus UK & Ireland опубликовали трейлер сериала «The Full Monty» — продолжения одноименной кинокомедии 1997 года, известной в России под названием «Мужской стриптиз».
Сериал выйдет 14 июня на стриминговой платформе Disney+. Он расскажет о новых приключениях любимых героев, 25 лет назад решивших справиться с безработицей с помощью собственного стриптиз-шоу.
Теперь перед приятелями — совсем другие задачи. Они постепенно приближаются к пенсионному возрасту и сталкиваются с семейными проблемами. У Гэза не складываются отношения с дочерью, а Дейв переживает из‑за отсутствия детей.
Действие шоу развернется в Шеффилде. К своим ролям вернутся актеры оригинального фильма: Роберт Карлайл, Марк Эдди, Том Уилкинсон, Лесли Шарп, Хьюго Спир, Пол Барбер, Стив Хусон.
В сериале будет восемь эпизодов. В них также можно будет увидеть Талиту Уинг, Филлипа Риса, Тупеле Доргу, Джейми Мичи и других артистов.