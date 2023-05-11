Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.
«Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. <…> Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо», — сказал он.
По словам Варшавера, изначально режиссера доставили в клинику в Подмосковье. Но затем было принято решение перевезти его из области в Институт Склифосовского.
Панфилову 88 лет. За свою карьеру он поработал над такими лентами, как «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и другими. В январе 2023 года возрасте 79 лет умерла его супруга и народная артистка СССР Инна Чурикова.