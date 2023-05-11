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OG Buda, «Лауд» и Anikv: на «Суперметалле» пройдет вечеринка «Это база»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:15

20 мая на «Суперметалле» пройдет вечеринка «Это база» от команды диско-клуба «Радуга». «База — это твои пацаны, твой двор и твоя семья. Гордись своей базой и цени ее», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Днем на площадке пройдут соревнования для скейтеров, а затем с большой сцены во дворе прозвучат треки приглашенных артистов и диджей-сеты от звезд диско-клуба. В соревнованиях примут участие Dura Boyz, «Октябрь», Ochir, Ky3a Dega, The Boss, Yura Renov.

В этот день на «Суперметалле» состоится единственное летнее выступление OG Buda, а также новое шоу группы «Лауд». Также в лайнапе — Anikv, Lovanda, «Стерео Ширина» и Alblak 52.

Помимо этого, за музыку будут отвечать Карина Истомина, Amlinsky, Easy Fresh, Errortica, Kito Jempere, Kovyazin D, Mashkov, Sputnik, The Dawless, TSNR и Homeboy Boo.

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Карина Истомина
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