OG Buda, «Лауд» и Anikv: на «Суперметалле» пройдет вечеринка «Это база»

Днем на площадке пройдут соревнования для скейтеров, а затем с большой сцены во дворе прозвучат треки приглашенных артистов и диджей-сеты от звезд диско-клуба. В соревнованиях примут участие Dura Boyz, «Октябрь», Ochir, Ky3a Dega, The Boss, Yura Renov.