11 мая стартовал фестиваль «Новые имена». В нем участвуют недавно открывшиеся рестораны

Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустил проект «Новые имена». В нем участвуют рестораны, открывшиеся за последние полтора года.
Фестиваль пройдет с 11 до 25 мая в 26 российских городах и почти в 300 ресторанах. Основатель РРФ Александр Сысоев хочет поддержать «всех смелых, талантливых и молодых рестораторов»: «Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта».
Гости ресторанов-участников фестиваля смогут попробовать дегустационные сеты из 3–5 популярных блюд. Цена фиксированная — 1190, 1790 или 2590 рублей за сет. Для каждого сета разработан специальный коктейль.
Полный список ресторанов, участвующих в фестивале, и другие подробности «Новых имен» можно найти здесь.
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