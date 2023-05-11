11 мая стартовал фестиваль «Новые имена». В нем участвуют недавно открывшиеся рестораны

Фестиваль пройдет с 11 до 25 мая в 26 российских городах и почти в 300 ресторанах. Основатель РРФ Александр Сысоев хочет поддержать «всех смелых, талантливых и молодых рестораторов»: «Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта».