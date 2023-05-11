В законе об иноагентах появится категория «третьи лица»

В законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Олега Свириденко.
По его словам, комитет Госдумы уже поддержал инициативу. Она будет касаться любых «третьих лиц, которые не являются иноагентами, но они могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон» (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием).
Свириденко выразил надежду, что у Минюста появится этот инструмент. «Мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто‑то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — сказал он.
Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами, в ноябре 2017 года. В декабре 2020-го были подписаны поправки, распространившие закон и на физических лиц.
В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иноагентами. Он включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации.