В законе об иноагентах появится категория «третьи лица»

Свириденко выразил надежду, что у Минюста появится этот инструмент. «Мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто‑то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — сказал он.