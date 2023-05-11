Из Хэйхэ в Благовещенск отправился первый после пандемии пассажирский теплоход

Как отмечает Biang, теплоходы перестали курсировать между Благовещенском и Хэйхэ в начале пандемии COVID-19, которая началась зимой 2020 года. Тогда же было приостановлено пассажирское сообщение через пункт пропуска Хэйхэ — оно возобновилось чуть раньше, 22 февраля.