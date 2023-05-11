Из Хэйхэ в Благовещенск отправился первый после пандемии пассажирский теплоход

11 мая возобновилось курсирование пассажирских теплоходов между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом пишет Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.
В первый день открытия навигации в Благовещенск прибыли 84 пассажира. Теперь китайские теплоходы «Лункэ-201» и «Лункэ-202» будут совершать по три рейса.
Пересечение реки Амур, пролегающей между городами, занимает всего 15 минут. Билет в одну сторону стоит 70 юаней (около 780 рублей) для взрослого и 47 юаней (520 рублей) для детей.
Как отмечает Biang, теплоходы перестали курсировать между Благовещенском и Хэйхэ в начале пандемии COVID-19, которая началась зимой 2020 года. Тогда же было приостановлено пассажирское сообщение через пункт пропуска Хэйхэ — оно возобновилось чуть раньше, 22 февраля.