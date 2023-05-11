Шайя ЛаБаф в первом трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

Падре Пио — монах ордена капуцинов, родившийся в 1887 году и канонизированный в 2002-м. С 1916 года он жил в деревне Сан-Джованни-Ротондо в небольшом монастыре. В 1918 году на его теле образовались стигматы — раны в местах расположения ран распятого Христа. Они сохранились вплоть до смерти священника в 1968 году. Сперва Ватикан относился к падре Пио скептически, однако позднее признал его чудесные деяния и сверхъестественное происхождение стигматов.