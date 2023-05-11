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Шайя ЛаБаф в первом трейлере фильма Абеля Феррары «Молодой Папа»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

Gravitas Ventures представила трейлер фильма «Молодой Папа». Премьера ленты состоялась в 2022 году на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат «Молодой Папа» выйдет 2 июня.

Действие картины разворачивается в конце Первой мировой войны, когда итальянские солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо, в место бедности, исторического насилия и власти церкви.

По сюжету священник падре Пио начинает служение в монастыре и ему приходят первые видения. В это время в Италии проходят первые свободные выборы.

Роль монаха исполнил Шайя ЛаБаф — это его первая роль после скандала с FKA Twigs. В ленте также снялись Кристина Кирьак, Марко Леонарди, Азия Ардженто, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио и Сальваторе Руокко.

В качестве режиссера выступил Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Король Нью-Йорка»). Он также написал сценарий совместно с Маурицио Брауччи («Гоморра», «Мартин Иден»).

Падре Пио — монах ордена капуцинов, родившийся в 1887 году и канонизированный в 2002-м. С 1916 года он жил в деревне Сан-Джованни-Ротондо в небольшом монастыре. В 1918 году на его теле образовались стигматы — раны в местах расположения ран распятого Христа. Они сохранились вплоть до смерти священника в 1968 году. Сперва Ватикан относился к падре Пио скептически, однако позднее признал его чудесные деяния и сверхъестественное происхождение стигматов.

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