Военная прокуратура отказалась от своего иска о блокировке Reddit в РФ

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона отказалась от своего иска об ограничении доступа к развлекательному порталу Reddit. Это следует из картотеки Ленинского районного суда Владимира.
С момента подачи иска прошло чуть более месяца. При этом в иске не раскрывалось, по какой причине прокурор требует блокировки Reddit. В ведомстве лишь считали, что на портале размещают запрещенную к распространению в России информацию.
Reddit появился в США в 2005 году. Портал сочетает черты социальной сети и форума. На нем зарегистрированные пользователи могут размещать информацию и обсуждать ее с другими членами сообщества. Сейчас на нем насчитывается более чем 430 млн активных пользователей.