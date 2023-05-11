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Военная прокуратура отказалась от своего иска о блокировке Reddit в РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона отказалась от своего иска об ограничении доступа к развлекательному порталу Reddit. Это следует из картотеки Ленинского районного суда Владимира.

С момента подачи иска прошло чуть более месяца. При этом в иске не раскрывалось, по какой причине прокурор требует блокировки Reddit. В ведомстве лишь считали, что на портале размещают запрещенную к распространению в России информацию.

Reddit появился в США в 2005 году. Портал сочетает черты социальной сети и форума. На нем зарегистрированные пользователи могут размещать информацию и обсуждать ее с другими членами сообщества. Сейчас на нем насчитывается более чем 430 млн активных пользователей.

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