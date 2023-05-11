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В Александринском театре покажут спектакль «Руслан и Людмила»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

20 мая в Александринском театре Петербурга покажут спектакль «Руслан и Людмила» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Купить билеты на постановку можно по этой ссылке.

Спектакль поставил молодой режиссер Антон Оконешников. «Руслан и Людмила» — уже второй спектакль, поставленный режиссером на пушкинский сказочный сюжет на большой сцене, после «Сказки о царе Салтане» (ТЮЗ имени Брянцева).

«Руслан и Людмила» Оконешников задумал как увлекательное мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей.

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В спектакле в роли Людмилы зрители увидят артистку Анну Блинову. Руслан — артист Виктор Шуралев. Князь Владимир — народный артист России Сергей Паршин. В спектакле также участвуют заслуженные артистки России Елена Немзер и Елена Зимина, Николай Белин, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Сергей Мардарь, Владимир Минахин, Виталий Сазонов, Иван Трус и другие.

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Антон ОконешниковАнна БлиноваВиктор ШуралевСергей ПаршинЕлена Немзер
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