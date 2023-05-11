В Александринском театре покажут спектакль «Руслан и Людмила»

20 мая в Александринском театре Петербурга покажут спектакль «Руслан и Людмила» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Купить билеты на постановку можно по этой ссылке.
Спектакль поставил молодой режиссер Антон Оконешников. «Руслан и Людмила» — уже второй спектакль, поставленный режиссером на пушкинский сказочный сюжет на большой сцене, после «Сказки о царе Салтане» (ТЮЗ имени Брянцева).
«Руслан и Людмила» Оконешников задумал как увлекательное мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей.
В спектакле в роли Людмилы зрители увидят артистку Анну Блинову. Руслан — артист Виктор Шуралев. Князь Владимир — народный артист России Сергей Паршин. В спектакле также участвуют заслуженные артистки России Елена Немзер и Елена Зимина, Николай Белин, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Сергей Мардарь, Владимир Минахин, Виталий Сазонов, Иван Трус и другие.