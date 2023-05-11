Wildberries потерял около 650 млн рублей из‑за нелегального продвижения на площадке

Маркетплейс Wildberries обнаружил несколько нелегальных способов продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Об этом компания сообщила РИА «Новости».
«Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует агентство сообщение Wildberries.
По предварительным данным, ущерб от незаконной рекламы составил около 650 млн рублей. Точную сумму назовут «в ходе следственных действий».
Услугами так называемого серого продвижения пользовались около 300 продавцов маркетплейса, выяснили в службе безопасности Wildberries. Злоумышленники предлагали свои услуги через специальный телеграм-бот.
Схема работала примерно так: специальные алгоритмы позволяли пользоваться официальными услугами рекламы на Wildberries, но при этом не оплачивать их.
«Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов», — заявили в Wildberries.
Компания напомнила продавцам, что использование сторонних сервисов может привести к потере доступа в личные кабинеты, убыткам и нарушению закона.