«Мне с самого начала было ясно, что я не подхожу на роль Бэтмена, — признается при этом Мерфи. — Мне казалось правильным, что на этом месте должен быть Кристиан Бейл». При этом он получил удовольствие от примерки костюма и работы с интересным ему режиссером. По словам Нолана, он тоже к тому моменту понимал, что Бэтмена сыграет Бейл, но у него был свой план на эти пробы. Дело в том, что к тому времени режиссер уже работал со студией Warner Bros., и ему было важно, чтобы руководство заинтересовалось Мерфи.