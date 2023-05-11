Киллиан Мерфи участвовал в кинопробах на роль Бэтмена — об этом он вспомнил в интервью Entertainment Weekly, в котором принял участие вместе с Кристофером Ноланом. К тому моменту ирландский актер уже был фанатом Нолана — он видел его фильмы «Помни», «Бессонница» и «Преследование». А потому, судя по всему, быстро согласился приехать в Лос-Анджелес на прослушивание. Там актер и режиссер встретились в ресторане отеля, где второй «почувствовал, что [Мерфи] — это тот, с кем хочется поработать, тот, у кого интересный творческий взгляд на вещи».
«Мне с самого начала было ясно, что я не подхожу на роль Бэтмена, — признается при этом Мерфи. — Мне казалось правильным, что на этом месте должен быть Кристиан Бейл». При этом он получил удовольствие от примерки костюма и работы с интересным ему режиссером. По словам Нолана, он тоже к тому моменту понимал, что Бэтмена сыграет Бейл, но у него был свой план на эти пробы. Дело в том, что к тому времени режиссер уже работал со студией Warner Bros., и ему было важно, чтобы руководство заинтересовалось Мерфи.
Руководители пришли на съемочную площадку, где увидели актера в двух сценах — с Брюсом Уэйном и с Бэтменом. По словам Нолана, «все были взволнованы», наблюдая за этим. И тогда режиссер предложил: «Хорошо, Кристиан Бейл — Бэтмен, но как насчет Киллиана на роль Пугала?» Как он утверждает в интервью, «разногласий не было». В итоге Мерфи сыграл Пугало во всей нолановской трилогии: «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Сейчас у Мерфи и Нолана в работе еще один совместный проект — фильм «Оппенгеймер», который выйдет в июле этого года. Актер сыграет в нем главную роль.