Реклама
Новости

В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские секции

Виктория Шанина
Сегодня в 11:57

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, в котором предлагает разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для несовершеннолетних детей. Об этом пишет ТАСС, в распоряжение которого попала копию документа.

Кутепов приводит в пример несколько дорогостоящих видов спорта, включая хоккей, футбол, теннис и бальные танцы. По его словам, ежемесячная оплата таких секций может составлять более 10 тыс. рублей, и не все семьи могут себе позволить их.

«[Разрешение тратить на секции средства маткапитала] позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей», — говорится в пояснительной записке.

Тратить таким способом деньги предлагается разрешить как на родных детей, так и усыновленных. Это касается первого, второго, третьего ребенка и последующих детей до 18 лет.

Также Кутепов предлагает направлять средства маткапитала на добровольное медицинское страхование ребенка с рождения до одного года, а также на его медицинское обслуживание.

расскажите друзьям
теги
Совет Федерации
люди
Андрей Кутепов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»