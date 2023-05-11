В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские секции

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, в котором предлагает разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для несовершеннолетних детей. Об этом пишет ТАСС, в распоряжение которого попала копию документа.
Кутепов приводит в пример несколько дорогостоящих видов спорта, включая хоккей, футбол, теннис и бальные танцы. По его словам, ежемесячная оплата таких секций может составлять более 10 тыс. рублей, и не все семьи могут себе позволить их.
«[Разрешение тратить на секции средства маткапитала] позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей», — говорится в пояснительной записке.
Тратить таким способом деньги предлагается разрешить как на родных детей, так и усыновленных. Это касается первого, второго, третьего ребенка и последующих детей до 18 лет.
Также Кутепов предлагает направлять средства маткапитала на добровольное медицинское страхование ребенка с рождения до одного года, а также на его медицинское обслуживание.