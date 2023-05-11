Гость телеканала попытался сменить странный фон в Zoom. Но вместо этого сделал ситуацию еще смешнее

По словам Монфрис, ситуация не попала в прямой эфир — технические трудности решались за кулисами. «Мы почти пять минут ждали, пока [спикер] пытался найти фон, и мы оба все это время хихикали», — рассказала позднее журналистка. Сотрудница телеканала уже брала интервью у Борлейса, но это был первый раз, когда им пришлось использовать Zoom. «Он очень забавный человек и отлично справлялся с этими испытаниями, что делало ситуацию еще смешнее», — добавила она.