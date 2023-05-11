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Гость телеканала попытался сменить странный фон в Zoom. Но вместо этого сделал ситуацию еще смешнее

Анна Красюк
Сегодня в 18:00

Марка Борлейса, старшего менеджера Королевской автомобильной ассоциации, пригласили на интервью в эфир австралийского телеканала 9 News Adelaide. Гость подключился по видеосвязи, но обнаружил проблемы с фоном — за его спиной оказалась виртуальная автомойка, и он попытался от нее избавиться. Однако ситуация не стала лучше: на фоне появилось морское дно с черепахами и проплывающим дайвером. Борлейс продолжил разбираться с настройками, надеясь убрать фильтр, и вдруг на его голове возник праздничный колпак, напоминающий пиццу. В этот момент журналистка Элис Монфрис уже не могла сдерживаться, и громко рассмеялась.

В твиттере Королевской автомобильной ассоциации не прошли мимо забавной ситуации — там опубликовали фотографии Борлейса в колпаках, издалека похожих на пиццы. На этот раз они были не виртуальными.

По словам Монфрис, ситуация не попала в прямой эфир — технические трудности решались за кулисами. «Мы почти пять минут ждали, пока [спикер] пытался найти фон, и мы оба все это время хихикали», — рассказала позднее журналистка. Сотрудница телеканала уже брала интервью у Борлейса, но это был первый раз, когда им пришлось использовать Zoom. «Он очень забавный человек и отлично справлялся с этими испытаниями, что делало ситуацию еще смешнее», — добавила она.

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