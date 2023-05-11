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Продажи безымянной книги взлетели из‑за фанатов Тейлор Свифт. Они решили, что ее написала певица

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Неизвестная книга без автора, известная на сайте Amazon под рабочим названием 4 °C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023, взлетела в чартах продаж в США. Фанаты Тейлор Свифт решили, что это мемуары певицы. Об этом сообщает The Guardian.

Загадочная книга от Flatiron (издательство Macmillan) доступна для предварительного заказа за 45 долларов в топ-10 книжного чарта продаж Amazon на втором месте. В рейтинге предварительных заказов Barnes & Noble она занимает первое место.

Незадолго до этого в социальных сетях появился документ, якобы принадлежащий Flatiron, в котором говорилось, что название и автора книги объявят 13 июня. Также в нем говорилось, что в книге 544 страницы: если сложить цифры друг с другом, то получится число 13, которое для Свифт считается счастливым.

Согласно документу, читатели увидят «биографияъю или автобиографию», в которой будет 40 цветных фотографий. У книги будет первоначальный тираж в миллион экземпляров, дата публикации — 9 июля. Огромный тираж и скорость публикации могут навести на мысль, что у произведения известный автор, отмечает The Guardian.

Дата выхода — 9 июля — совпадает с датой из песни Свифт «Last Kiss», появившейся в третьем альбоме «Speak Now». Певица собирается переиздать этот альбом 7 июля в рамках своего проекта «Taylor’s Version» по перезаписыванию шести пластинок. Поклонники также вспомнили, что в анонсе «Speak Now (Taylor’s Version)» Свифт обратилась к слушателям как «дорогим читателям», намекнув на книгу.

Хэштег #TaylorSwiftBook в тиктоке посмотрели уже более миллиона раз: фанаты делятся своими теориями и восторгами по поводу книги, о которой толком ничего не знают. Тем временем книжные магазины уже обещают вернуть деньги за предзаказы, если вдруг выяснится, что эта книга никак не связана с певицей.

9 мая автор Variety Крис Уиллман написал, что Тейлор Свифт никак не может быть автором этой книги, потому что она находится в огромном турне по стадионам США и собирается выпустить еще один альбом. Есть версия, что авторы книги — участники кей-поп-группы BTS, и они неофициально подтвердили, что занимались написанием во время перерыва в творчестве из‑за службы в армии.

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