Продажи безымянной книги взлетели из‑за фанатов Тейлор Свифт. Они решили, что ее написала певица

9 мая автор Variety Крис Уиллман написал, что Тейлор Свифт никак не может быть автором этой книги, потому что она находится в огромном турне по стадионам США и собирается выпустить еще один альбом. Есть версия, что авторы книги — участники кей-поп-группы BTS, и они неофициально подтвердили, что занимались написанием во время перерыва в творчестве из‑за службы в армии.