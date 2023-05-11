Роскосмос и РАН хотят доставить на Землю грунт с Венеры

Роскосмос и Российская академия наук (РАН) рассматривают возможность запуска миссии по доставке грунта с Венеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Миссия получит название «Венера-В». Предполагается, что помимо грунта с «сестры Земли» может получиться доставить образцы атмосферы и аэрозолей Венеры.
Концепция проекта рассчитана на последовательный запуск абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов. Сроки создания устройств и реализации миссии не уточняются.
Как отмечает агентство, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый говорил о разработке новой программы по исследованию Венеры еще в мае 2020 года. Он уточнял, что на планету планируется отправить как минимум три научных аппарата, а называться миссия будет «Венера-Д». Ее запуск запланирован после 2030-го.
Предыдущая комплексная программа по исследованию Венеры была реализована еще в СССР.