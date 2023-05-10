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В Москве арестовали студента истфака за чтение в метро воспоминаний офицера СС

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:19

Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Владимира Панина за чтение в метро воспоминаний офицера СС. Об этом стало известно из текста постановления на портале столичных судов.

Молодого человека задержали на станции метро «Чистые пруды» 6 мая. Причиной этого стала выбранная студентом-историком литература. В подземке Панин читал книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС, 1938-1945» Петера Ноймана.

Правоохранители оставили Панина на ночь в отделении полиции, а на следующий день учащийся Московского областного государственного университета оказался в суде. Там его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

Суд посчитал, что Панин намеренно показывал руну «SS» на обложке издания в метрополитене. Сам студент не признал свою вину. Он заявил в суде, что «идеологии нацизма и фашизма не придерживается».

По словам подсудимого, он изучал воспоминания офицера СС «как исторический источник ввиду своего образования». Панин числится на факультете истории, политологии и права.

Тем не менее, суд постановил наказать студента и уничтожить книгу авторства Ноймана. Издание «Коммерсант» убедилось, что книга продается в свободном доступе как в бумажном, так и в электронном виде.

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Владимир ПанинПетер Нойман
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