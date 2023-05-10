В Италии создали перезаряжаемую батарею из миндаля

Ученые Итальянского технологического института создали перезаряжаемую съедобную батарею, полностью состоящую из нетоксичных материалов, таких как миндаль. Об этом сообщили в журнале Advanced Materials.
Специалисты использовали миндаль в качестве анода, а кверцетин — в качестве катода. Помимо этого, в аккумулятор добавили активированный уголь для повышения электропроводимости, а также водоросли нори для защиты от короткого замыкания.
Для герметизации аккумулятора применили пчелиный воск. После этого ученые протестировали устройство. Оно, как выяснилось, способно работать около 12 минут без подзарядки и создавать напряжение в 0,65 ватта.
По словам изобретателей, батарея позволяет питать энергией мелкую электронику и светодиодные лампы. Съедобный аккумулятор, как отметили ученые, можно выпустить в компактной форме, подходящей для небольших гаджетов.
«Хотя наши съедобные батареи не будут питать электромобили, они являются доказательством того, что носители энергии могут быть изготовлены из более безопасных материалов, чем современные литий-ионные аккумуляторы», — сказал автор исследования Иван Илич.