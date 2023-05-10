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Кэти Бейтс получает работу юриста в трейлере ремейка сериала «Мэтлок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:23

На ютуб-канале TV Promos появился трейлер сериала «Мэтлок» — ремейка одноименной теледрамы, выходившей в конце 80-х и 90-х годах. Новая версия шоу выйдет на телеканале CBS.

Главную роль в нем сыграла обладательница премии «Оскар» Кэти Бейтс («Жареные зеленые помидоры», «Титаник»). Она предстала в образе Мэдлин Мэтлок — юристки, которая получает работу в престижной фирме.

Согласно синопсису сериала, героиня «использует свое скромное поведение и хитрую тактиву, чтобы выигрывать дела и разоблачать коррупцию изнутри». Посмотреть на приключения женщины можно будет на стрим-сервисе Paramount+.

В «Мэтлоке» снялись Джейсон Риттер, Скай Пи Маршалл, Дэвид Дель Рио и Леа Льюис. Режиссером пилотного эпизода стала Кэт Койро,сценарий написала Дженни Снайдер Урман.

Дженни Снайдер Урман также стала исполнительным продюсером проекта наряду с Бейтс, Джоанной Клейн, Эриком Кристианом Олсеном и Джоном Уиллом.

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