Реклама
Новости

Второй сезон «Благих знамений» выйдет в июле

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:55

Создатели сериала «Благие знамения» объявили дату выхода второго сезона. Премьера состоится спустя четыре года после релиза первого — 28 июля на Amazon Prime Video.

К своим ролям вновь вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант. Продолжение сериала будет отчасти основано на так и не вышедшем сиквеле романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Сюжет расскажет о демоне Кроуле и ангеле Азирафаэле, которые встречают утратившего воспоминания ангела.

Во втором сезоне также снялись Джон Хэмм, Марк Гатисс, Стив Пембертон и Рис Шерсмит. Гейман вернется к работе над продолжением в качестве исполнительного продюсера.

Премьера первого сезона «Благих знамений» состоялась в 2019 году. В 2021 году авторы объявили о продолжение сериала, несмотря на то что первый сезон целиком перенес на экран оригинальный роман, вышедший в 1990 году.

расскажите друзьям
теги
Amazon
люди
Майкл ШинДэвид ТеннантНил ГейманДжон ХэммМарк ГатиссСтив Пембертон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»