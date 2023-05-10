Второй сезон «Благих знамений» выйдет в июле

К своим ролям вновь вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант. Продолжение сериала будет отчасти основано на так и не вышедшем сиквеле романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Сюжет расскажет о демоне Кроуле и ангеле Азирафаэле, которые встречают утратившего воспоминания ангела.
Во втором сезоне также снялись Джон Хэмм, Марк Гатисс, Стив Пембертон и Рис Шерсмит. Гейман вернется к работе над продолжением в качестве исполнительного продюсера.
Премьера первого сезона «Благих знамений» состоялась в 2019 году. В 2021 году авторы объявили о продолжение сериала, несмотря на то что первый сезон целиком перенес на экран оригинальный роман, вышедший в 1990 году.