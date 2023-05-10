Роберт Родригес сказал, когда стоит ждать перезапуск «Детей шпионов»

«Не знаю, могу ли я назвать дату релиза, но он приближается и будет в этом году. Мы еще не анонсировали это, но фильм появится до конца года. Я только что закончил с его озвучанием, мы все еще ждем визуальных эффектов. Это все будет сделано не раньше августа», — сказал режиссер в разговоре с Collider.