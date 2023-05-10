Роберт Родригес сказал, когда стоит ждать перезапуск «Детей шпионов»

Роберт Родригес назвал сроки выхода фильма «Дети шпионов: Армагеддон» (Spy Kids: Armageddon), который должен стать перезапуском франшизы.
«Не знаю, могу ли я назвать дату релиза, но он приближается и будет в этом году. Мы еще не анонсировали это, но фильм появится до конца года. Я только что закончил с его озвучанием, мы все еще ждем визуальных эффектов. Это все будет сделано не раньше августа», — сказал режиссер в разговоре с Collider.
Издание предполагает, что Netflix может оставить релиз на декабрь, поскольку этот месяц отлично подходит для выпуска семейных фильмов.
О том, что Netflix готовит перезапуск «Детей шпионов», стало известно в марте 2022 года. Съемки новой картины завершились в прошлом сентябре.
Сценарий ребута «Детей шпионов» написал режиссер всех предыдущих четырех частей Роберт Родригес в соавторстве со своим сыном Рейсером. На экране появятся Закари Леви («Шазам!»), Билли Магнуссен («Аладдин»), Джина Родригес («Аннигиляция») и Эверли Карганилья («День „да“»). Подробности сюжета пока держатся в секрете.