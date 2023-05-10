Американку, написавшую детскую книгу об утрате близких, арестовали по подозрению в убийстве мужа

Писательницу из американского штата Юта Кури Ричинс, написавшую детскую книгу о том, как пережить утрату близкого, арестовали по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщает Associated Press.
Ричинс обвиняется в отравлении супруга смертельной дозой фентанила и хранении гамма-аминомасляной кислоты (ГОМК), которая часто используется в рекреационных целях.
В марте прошлого года писательница позвонила в полицию и сообщила, что ее муж Эрик Ричинс «холоден на ощупь». Она сказала правоохранителям, что сделала супругу напиток с водкой, чтобы отпраздновать продажу его дома, а затем пошла успокоить одного из детей в спальне. Вернувшись к Эрику, она обнаружила его без сознания и позвонила в 911.
Мужчина погиб. Судмедэксперт обнаружил в его организме дозу фентанила, в пять раз превышающую смертельную.
После смерти супруга Ричинс создала иллюстрированную книжку, призванную помочь детям справиться с утратой близкого. С обсуждением книги писательница пришла в апреле 2023-го на местное телевидение. В эфире она заявила, что смерть ее мужа была неожиданной; ведущие назвали Ричинс «невероятной матерью».
Женщина объясняла, как важно, чтобы дети понимали: дух ушедшего человека «всегда жив в вашем доме». «Только потому, что его нет с нами физически, не означает, что здесь нет его присутствия», — говорила она. У Ричинс трое маленьких сыновей.