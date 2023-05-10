Американку, написавшую детскую книгу об утрате близких, арестовали по подозрению в убийстве мужа

В марте прошлого года писательница позвонила в полицию и сообщила, что ее муж Эрик Ричинс «холоден на ощупь». Она сказала правоохранителям, что сделала супругу напиток с водкой, чтобы отпраздновать продажу его дома, а затем пошла успокоить одного из детей в спальне. Вернувшись к Эрику, она обнаружила его без сознания и позвонила в 911.