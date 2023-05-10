Джеймс Ганн получил награду зоозащитной организации PETA за «Стражей Галактики. Часть 3»

Режиссер «Стражей Галактики. Часть 3» Джеймс Ганн получил награду зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) за изображение жестокого обращения с животными в фильме. Об этом говорится на сайте организации.
В новом фильме Marvel режиссер показал зрителям историю происхождения енота по имени Ракета, которого пытали в ходе многочисленных экспериментов. «Это не выдумка, <…> жестокие, бессердечные и хладнокровные эксперименты над животными реальны, и они происходят прямо сейчас», — подчеркивают в PETA.
Старший вице-президент организации Лиза Лэнг рассказала, что через Ракету Ганн дал лицо, имя и личность миллионам уязвимых животных, которые в данный момент находятся в лабораториях. По ее словам, лента показала, что «если мы можем ставить на них [животных] эксперименты, это не значит, что мы должны это делать».