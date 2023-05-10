Джеймс Ганн получил награду зоозащитной организации PETA за «Стражей Галактики. Часть 3»

Старший вице-президент организации Лиза Лэнг рассказала, что через Ракету Ганн дал лицо, имя и личность миллионам уязвимых животных, которые в данный момент находятся в лабораториях. По ее словам, лента показала, что «если мы можем ставить на них [животных] эксперименты, это не значит, что мы должны это делать».