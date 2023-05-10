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Джеймс Ганн получил награду зоозащитной организации PETA за «Стражей Галактики. Часть 3»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58

Режиссер «Стражей Галактики. Часть 3» Джеймс Ганн получил награду зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) за изображение жестокого обращения с животными в фильме. Об этом говорится на сайте организации.

В новом фильме Marvel режиссер показал зрителям историю происхождения енота по имени Ракета, которого пытали в ходе многочисленных экспериментов. «Это не выдумка, <…> жестокие, бессердечные и хладнокровные эксперименты над животными реальны, и они происходят прямо сейчас», — подчеркивают в PETA.

Старший вице-президент организации Лиза Лэнг рассказала, что через Ракету Ганн дал лицо, имя и личность миллионам уязвимых животных, которые в данный момент находятся в лабораториях. По ее словам, лента показала, что «если мы можем ставить на них [животных] эксперименты, это не значит, что мы должны это делать».

«Стражи Галактики. Часть 3» вышли в прокат 5 мая. Всего за три дня сборы ленты в мировом прокате превысили 282,1 млн долларов. Посмотреть трейлер можно здесь.

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