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Президент Грузии: отмена визового режима с Россией — это очередная провокация Путина

Максим Саблин
Сегодня в 14:56
Обновлено в 15:34:

После твита президент Грузии собрала брифинг и призвала власти страны созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян, передает ТАСС.

«Это [отмена виз для грузин в России] вызовет определенное напряжение, во всяком случае между партиями. При этом я уверена, что это не вызовет никакого напряжения в обществе, а вызовет очень большую реакцию со стороны общества, которое хорошо понимает, что, когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает, исходя из своих интересов.

Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз [для граждан РФ], которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила Зурабишвили грузинским СМИ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной российской провокацией» отмену Владимиром Путиным визового режима для грузин и возобновление прямых перелетов. Об этом политик написала в твиттере.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — говорится в ее посте.

10 мая Владимир Путин подписал указ, разрешающий авиаперелеты в Грузию, запрет действовал с 2019 года. Первые самолеты отправятся туда уже в мае, между Москвой и Тбилиси будут летать 7 рейсов в неделю.

В другом документе российский глава отменил визовый режим для грузин, кроме тех, кто приезжает «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».

Зурабишвили и в прошлом выступала против авиасообщения с Москвой. Также президент Грузии требовала ужесточить условия пребывания россиян в стране.

При этом глава правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе высказывал мнение, что возобновление прямого авиасообщения между странами облегчит положение граждан Грузии.

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