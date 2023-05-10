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После твита президент Грузии собрала брифинг и призвала власти страны созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян, передает ТАСС.

«Это [отмена виз для грузин в России] вызовет определенное напряжение, во всяком случае между партиями. При этом я уверена, что это не вызовет никакого напряжения в обществе, а вызовет очень большую реакцию со стороны общества, которое хорошо понимает, что, когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает, исходя из своих интересов.

Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз [для граждан РФ], которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила Зурабишвили грузинским СМИ.