Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной российской провокацией» отмену Владимиром Путиным визового режима для грузин и возобновление прямых перелетов. Об этом политик написала в твиттере.
«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — говорится в ее посте.
10 мая Владимир Путин подписал указ, разрешающий авиаперелеты в Грузию, запрет действовал с 2019 года. Первые самолеты отправятся туда уже в мае, между Москвой и Тбилиси будут летать 7 рейсов в неделю.
В другом документе российский глава отменил визовый режим для грузин, кроме тех, кто приезжает «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».
Зурабишвили и в прошлом выступала против авиасообщения с Москвой. Также президент Грузии требовала ужесточить условия пребывания россиян в стране.
При этом глава правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе высказывал мнение, что возобновление прямого авиасообщения между странами облегчит положение граждан Грузии.