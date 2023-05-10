Из Москвы в Тбилиси будет летать 7 рейсов в неделю. Первые полеты могут начаться в мае

«Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — цитирует его слова РИА «Новости».