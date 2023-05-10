Из Москвы в Тбилиси будет летать 7 рейсов в неделю. Первые полеты могут начаться в мае

Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России, пишет РИА «Новости».
Полеты будут выполняться на отечественных самолетах, добавили в министерстве.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что первые рейсы могут запустить в течение мая, если стороны не поставят жесткие условия.
«Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — цитирует его слова РИА «Новости».
Мурадян уточнил, что российской туриндустрии «Грузия интересна и нужна». Он отметил, что туры в эту страну продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.
10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на перелеты российских авиакомпаний в Грузию. Другим указом он отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Им можно будет находиться в России без визы до 90 дней. Ограничения оставили для грузин, въезжающих в РФ для трудовой деятельности.