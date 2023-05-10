Реклама
Новости

Из Москвы в Тбилиси будет летать 7 рейсов в неделю. Первые полеты могут начаться в мае

Семён Гудошников
Сегодня в 14:25

Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России, пишет РИА «Новости».

Полеты будут выполняться на отечественных самолетах, добавили в министерстве.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что первые рейсы могут запустить в течение мая, если стороны не поставят жесткие условия.

«Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем в ближайшие дни. И самое главное — будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — цитирует его слова РИА «Новости».

Мурадян уточнил, что российской туриндустрии «Грузия интересна и нужна». Он отметил, что туры в эту страну продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.

10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на перелеты российских авиакомпаний в Грузию. Другим указом он отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Им можно будет находиться в России без визы до 90 дней. Ограничения оставили для грузин, въезжающих в РФ для трудовой деятельности.

расскажите друзьям
теги
Минтранс РФАссоциация туроператоров России
люди
Владимир ПутинАртур Мурадян
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»