Общие ценности, совместное веселье и еще 7 секретов счастливых длительных отношений

Чтобы сохранить отношения на долгие годы, одной любви бывает недостаточно. Пользователи реддита делятся, что, на их взгляд, помогает поддерживать продолжительный союз.
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«Мы оба были социально, финансово и профессионально стабильными и эмоционально зрелыми людьми, которые были готовы создать семью», — Southern_Snowshoe.
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«Мы общаемся на одном уровне и часто сверяемся, чтобы убедиться, что оба счастливы», — pm_me_ur_cutie_booty.
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«Я сделал все, чтобы стать лучше, еще до того как встретил ее. И я предпринял попытки сделать ее жизнь лучше — вместо того чтобы просто рассматривать ее как аксессуар в моей собственной жизни», — HutSutRawlson.
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«Приближается 13-я годовщина нашей свадьбы. Я думаю, что то, что мы разделяем одни и те же ценности, действительно помогло нам пройти через самые трудные моменты. Если вы оба цените одни и те же вещи, например, семью, честность, доброту, сострадание и понимание, намного легче пройти через сложные периоды, даже если вы не сходитесь во взглядах практически ни в чем другом», — mrschivers.
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«Честное общение. Мы оба совершали некоторые необдуманные поступки на протяжении многих лет, но мы можем сесть и поговорить об этом, выразить наши эмоции. Кроме того, [мой муж] заставляет меня смеяться каждый день», — Blumpkin_Spice_Latte.
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«Мы не торопили события и позволяли всему происходить естественно. Кроме того, нам действительно весело вместе, и она не только мой партнер, но и лучший друг», — DemonCleaner95.
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«Мы взаимно восхищаемся друг другом. Мы празднуем успехи и поддерживаем, когда кому‑то из нас приходится нелегко. Но главное, мы оба умеем общаться и не боимся говорить о чем‑то, прежде чем это станет большой проблемой. Нас обоих влечет друг к другу, но наша любовь делает это влечение гораздо большим, чем просто физическое проявление, что важно с возрастом! Мы женаты уже 18 лет и все еще по уши, до отвращения влюблены друг в друга», — Cold_Barber_4761.
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«Я часто мысленно произношу фразу: „Я выбираю любить и работать над этим чувством, вместо того чтобы убегать“», — Phillycheese27.