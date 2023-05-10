Общие ценности, совместное веселье и еще 7 секретов счастливых длительных отношений

«Мы взаимно восхищаемся друг другом. Мы празднуем успехи и поддерживаем, когда кому‑то из нас приходится нелегко. Но главное, мы оба умеем общаться и не боимся говорить о чем‑то, прежде чем это станет большой проблемой. Нас обоих влечет друг к другу, но наша любовь делает это влечение гораздо большим, чем просто физическое проявление, что важно с возрастом! Мы женаты уже 18 лет и все еще по уши, до отвращения влюблены друг в друга», — Cold_Barber_4761.