«Амедиатека» начала показ четвертого сезона «Наследников» спустя месяц после старта на HBO

«Амедиатека» объявила о начале показа финального сезона «Наследников». 10 мая на платформе появились 6 эпизодов сериала, который начал выходить на HBO 26 марта.
Новый сезон озвучила студия «Кравец-Рекордз», но их дубляж появляется позже релиза серии, отмечает DTF. Озвучка 6-й серии появится лишь 16 мая.
Посмотреть «Наследников» можно в «Амедиатеке», а также на «Кинопоиске».
В январе с главной страницы «Амедиатеки» пропал логотип Home of HBO. Тогда пресс-служба сервиса отвечала, что «изменение логотипа не связано с сотрудничеством с правообладателями контента и контент HBO по-прежнему будет доступен подписчикам».
Одновременно с этим из русской версии сериала «Белый лотос» убрали упоминания геев и однополых отношений из диалогов, а также замазали мужские ягодицы.
В том же месяце из библиотеки онлайн-кинотеатра пропали фильмы о Гарри Поттере и «Фантастические твари» в связи с истечением договора с Warner Bros. (ей принадлежит HBO).
Также в библиотеке стриминга до сих пор нет некоторых проектов американского телеканала — например, «Одних из нас» (закончился 16 марта), нового сезона «Барри» (в эфире с 16 апреля) и «Сантехников Белого дома» (начался 1 мая).