Восторг от Финляндии и разочарование от Чехии: чем запомнился первый полуфинал «Евровидения-2023»

В ночь на 10 мая в Ливерпуле состоялся первый полуфинал «Евровидения»-2023. В финал прошли 10 из 15 стран-участниц: конкурс закончился для Sudden Lights из Латвии, The Busker из Мальты и Wild Youth из Ирландии, дуэтов TuralTuranX из Азербайджана и Mia & Dion из Нидерландов.
Главным фаворитом пользователей стал Käärijä из Финляндии. Рэпер Ере Пёухёнен (настоящее имя) выступил с песней «Cha Cha Cha» в ярком образе — в зеленом костюме и с подтанцовкой в розовом. В своей песне он поет, как сильно напивается алкоголем, чтобы достичь беззаботного состояния после «тяжелой недели и многих изнурительных дней».
Пользователь C.E.D. объяснил, почему эта песня написана именно про финнов: «У „Cha Cha Cha“ глубокое значение для финнов. У финнов должна быть „ледяная оболочка“ (это цитата из песни), вас будут считать чудаком, если вы не будете спокойны и собраны. Этой нации нужно ободряющее послание „Не будь таким серьезным“, которое и несет „Cha Cha Cha“».
Käärijä быстро стал мемом и иллюстрацией для жизненных ситуаций. Пользователям понравились образ и подача исполнителя — ему признаются в любви просто за то, как он машет национальным флагом и играется с игрушкой за спиной ведущей. Движения рэпера на сцене называют лучшими за всю историю песенного конкурса.
Некоторые пользователи посчитали, что группа Sudden Lights из Латвии вылетела из «Евровидения» несправедливо. Музыканты выступили с песней «Aijā» в инди-рок-стиле, в которой лирический герой просит любимого человека не просыпаться, чтобы тот не видел ужасы этого мира.
Защитники Sudden Lights не согласны, что музыканты не подходят для конкурса, и напомнили о более высоких результатах финской рок-группы Blind Channel на «Евровидении-2021» и венгерских рокеров AWS в 2018-м. «Буду страдать из‑за Латвии сегодня, завтра и всегда», — написала пользовательница с ником Кори.
Некоторых разочаровало выступление группа «Vesna» от Чехии. Куплеты в их песне «My Sister’s Crown» исполняются на чешском, английском и болгарском языках, а припев — на украинском. В составе коллектива заявлены чешки Патриция Фуксова, Бара Шусткова и Маркета Ведралова, словачка Тереза Чепкова, болгарка Танита Янкова и россиянка Олеся Очеповская. В записи песни также приняла участие украинская домбристка Катерина Ватченко.
В клипе артистки показаны в разных ярких образах, но на сцене в Ливерпуле они появились в одинаковой розовой одежде. «Ну что это, я не понимаю, у вас такая мощная песня, на разных языках, такой месседж крутой и какие‑то пижамы, ну серьезно… Песня все еще нравится, но реализация — разочарование полное», — написал пользователь с ником «Парень смотрит „Евровидение“».
Еще одной любимицей соцсетей стала английская актриса и одна из ведущих «Евровидения»-2023 Ханна Уэддингем. Зрители отметили ее умение работать с публикой, скриншотили ее выражения лица и заметили, что она и ее соведущая, украинская певица Юлия Санина вместе напоминают Инид Синклер и Уэнсдэй Адамс.
Что еще понравилось и не понравилось пользователям, какие ставки они делают (букмекеры думают, что победит Швеция) и кого выбирают своими фаворитами — собрали в одной галерее ниже.
Финалистами «Евровидения»-2023 стали Let 3 из Хорватии («Mama ŠČ!»), Паша Парфений из Молдовы («Soarele și luna»), Ремо Форер из Швейцарии («Watergun»), Käärijä из Финляндии («Cha Cha Cha»), Vesna из Чехии («My Sister’s Crown»), Ноа Кирел из Израиля («Unicorn»), Mimicat из Португалии («Ai coração»), Лорин из Швеции («Tattoo»), Люк Блэк из Сербии («Samo mi se spava») и Алессандра Меле из Норвегии («Queen of Kings»).
В финале, которой пройдет 13 мая, выступит украинский дуэт Tvorchi и исполнители из стран-основательниц «Евровидения» — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.
В этом году «Евровидение» идет в Ливерпуле, несмотря на то что победителем 2022-го стал украинский конкурсант Калуш. Проводить конкурс в стране победителя небезопасно из‑за продолжающихся боевых действий. Великобритания проводит конкурс от имени Украины.
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