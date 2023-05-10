Восторг от Финляндии и разочарование от Чехии: чем запомнился первый полуфинал «Евровидения-2023»

В клипе артистки показаны в разных ярких образах, но на сцене в Ливерпуле они появились в одинаковой розовой одежде. «Ну что это, я не понимаю, у вас такая мощная песня, на разных языках, такой месседж крутой и какие‑то пижамы, ну серьезно… Песня все еще нравится, но реализация — разочарование полное», — написал пользователь с ником «Парень смотрит „Евровидение“».